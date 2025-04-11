США и Иран смогут легко прийти к соглашению на переговорах в Омане, если единственным требованием Вашингтона будет отказ Тегерана от разработки ядерного оружия. Об этом заявил в интервью Радио и телевидению Сербии замглавы иранского МИД по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи.

«Американцы говорят, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Мы настойчиво повторяем, что нас не интересует ядерное оружие. Так что, если единственным требованием американцев будет, чтобы у Ирана не было атомного оружия, у нас будет новое соглашение», — отметил Тахт-Раванчи.

По словам иранского дипломата, если у всех участников переговоров в Омане «будет политическая воля», то удастся достичь нового соглашения. «Но если кто-то захочет включить в переговоры другие вещи и тем самым усложнить работу, мы не добьемся успеха», — подчеркнул замглавы МИД исламской республики.