Президент США Дональд Трамп с каждым днем проявляет все меньше интереса к конфликту в Украине, делая ставку на извлечении экономической выгоды. Такое мнение озвучено в статье испанской газеты Público.

По ее версии, на кризис, вызванный инцидентом с беспилотниками в Польше, американский президент ответил «шантажом своих собственных европейских союзников». «Трамп с каждым днем проявляет меньше интереса к конфликту в Украине и все больше делает ставку на извлечение максимально возможной экономической выручки из всех, кто прямо или косвенно вовлечен в этот конфликт, в первую очередь из своих европейских «друзей» в НАТО», — пишет издание.

По его мнению, на данный момент единственным достижением президента США в его стратегии по урегулированию ситуации на Украине стало ослабление Европы. Газета также отмечает, что инцидент с беспилотниками и операция НАТО «Восточный часовой» дадут союзникам альянса повод перебросить дополнительные войска в районы поблизости с Россией.