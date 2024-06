Все больше людей по всему миру отказываются от просмотра новостей, называя их скучными или вгоняющими в депрессию. Об этом говорится в глобальном исследования Института изучения журналистики Рейтер (Reuters Institute for the Study of Journalism).

В опросе, проведенном с января по февраль этого года, участвовали почти 95 тысяч человек из 47 стран. Выявлено, что четверо из каждых 10 респондентов (39%) сознательно избегают просмотра новостей. В 2017 году этот показатель был заметно ниже — 29%, обращает внимание Би-би-си.

По мнению авторов доклада, желание людей «отключиться» от новостной повестки может быть вызвано войнами в Украине и на Ближнем Востоке.

В отчете говорится, что стремление избегать новостей сейчас находится на рекордно высоком уровне.

Доля опрошенных, заявивших, что крайне внимательно следят за новостями, сократилась в целом по миру до 46% по сравнению с 63% в 2017 году.

В Великобритании начиная с 2015 года интерес к новостям снизился почти вдвое.

Видео-формат становится все более важным источником получения новостей в интернете, особенно среди молодежи, отмечают авторы исследования.

По данным отчета, наибольшей привлекательностью пользуются короткие новостные видеоролики — именно таким отдает предпочтение TikTok. (svoboda.org)