Больших запасов питьевой воды в Азербайджане никогда не было. Но в последние годы ситуация обострилась и по прогнозам будет только хуже. Наша страна может к 2025 году оказаться среди 13 стран с самыми низкими запасами воды на душу населения. Об этом говорится в отчете «Финансирование ЦУР в Азербайджане», подготовленном совместно Национальным координационным советом по устойчивому развитию Азербайджана, Министерством экономики и Фондом населения Организации Объединенных Наций.

Почему это происходит и что необходимо предпринять для того, чтобы ситуация не стала критической?

Представитель организации «Устойчивый Кавказ» Фуад Багиров рассказал в беседе с #, что недавно у них состоялось собрание национальной инициативной группы, на котором как раз обсуждались проблемы возможной нехватки питьевой воды в стране. Еще один важный момент – состояние грунтовых вод в Азербайджане, то, насколько подземные воды пригодны для питья.

По его словам, в нашем веке водная безопасность стала стратегически важной для каждой страны. И от того, насколько успешно она будет решена, зависит много сфер, в том числе энергетическая, продовольственная, транспортная.

«В нашей стране действительно есть угроза дефицита питьевой воды. По расчетам международных экспертов, в 2025 году в Азербайджане на одного человека запасы воды будут минимальными (~972 м3/год). Кроме того, географическое положение страны подвержено влиянию климатических изменений. В отчете Центрального разведывательного управления США об изменении климата Азербайджан назван в числе 39 стран, наиболее пострадавших от изменения климата. Согласно прогнозам, температура воздуха повысится на 2-3ºC, а это значит, что в ближайшие 50 лет может снизиться питание как проточных, так и грунтовых вод на 15%.

Наша страна имеет довольно ограниченные водные ресурсы, а также такую проблему, как загрязнение трансграничных рек. Уровень зависимости государств региона от трансграничных вод составляет 76,6% для Азербайджана, 11,7% для Армении и 8,2% для Грузии. А еще у нас большие потери воды в сельском хозяйстве из-за плохой ирригационной системы», – отметил он.

Багиров напомнил о разработке водной стратегии Азербайджанской Республики по интеграционному управлению водными ресурсами на 2017-2035 годы. Ее цель – обеспечение устойчивого социально — экономического развития страны, а также водной безопасности и предусматривает развитие водохозяйственного комплекса, охрану водных объектов, защиту населения и территорий от вредного воздействия вод, а также формирование и реализацию конкурентных преимуществ страны в области водных ресурсов. Планируется, что это будет сделано за счет капиталовложений в образование и внедрения новых технологий в водном секторе, увеличения капитальных вложений в области очистки сточных вод и совершенствования канализационных систем и т.д.

Отметим, что звучит это, конечно, хорошо, главное, чтобы и претворение в жизнь не подкачало. Пока в этом направлении работать и работать.

По словам Багирова, есть еще одна проблема, на которую нужно обратить внимание.

«Сельскохозяйственные культуры часто удобряют фосфатными удобрения, а это при длительном их использовании приводит к накоплению фосфора в почве. Его чрезмерное количество в грунтовых водах может привести к просачиванию этого элемента в поверхностные воды, такие как озера и реки, и загрязнять источники пресной воды. Присутствие фосфора в пресной воде может вступать в реакцию с химическими веществами с образованием дополнительных вредных дизентерийных продуктов. А еще употребление такой воды может привести к заболеваниям почек и другим проблемам со здоровьем», – сказал эколог.

Эколог Алигейдар Мамедов в свою очередь напомнил, что по территории Азербайджана протекают три крупные реки – Кура, Араз и Самур.

«Они всегда обеспечивали страну достаточным количеством воды. К тому же все горные районы на севере Азербайджана обеспечивали реки. Надо сохранять горные реки, которые текут в крупные реки. Многие мелкие реки исчезают. Куда резко делась имевшаяся вода? Свою отрицательную лепту внесло строительство водопровода Огуз-Габала-Баку. Что касается изменения климата, то по этому поводу у меня есть свое мнение. Такие изменения не происходят за 20-50 лет, а то, что происходит сейчас – нормальный природный процесс. Он был во все времена», – подчеркнул он.

Отметим, что в вышеупомянутом отчете было отмечено, что для повышения эффективности очищенные сточные воды могут использоваться в сельском хозяйстве, производстве энергии, в различных отраслях промышленности.

По словам председателя НПО «Общество устойчивого развития» Фикрета Джафарова, действительно важно очищать сточные воды и использовать их в целях озеленения и в сельском хозяйстве, а также на автомойках. Это позволит сэкономить питьевую воду, которая сейчас расходуется нерационально.