Баку в ожидании очередной зрелищной гонки Формулы-1, которая пройдет 28-30 апреля.

Как сообщили # организаторы, билеты раскупаются успешно, разлетаясь по всему миру. Трибуна Филармонии полностью распродана.

Руководитель Департамента продаж и коммерции Baku City Circuit Сабри Гюльмалиев отметил, что среди стран, которые лидируют в покупке билетов на Гран-при Азербайджана Формулы-1 — Нидерланды, Великобритания и Грузия.

«До сих пор наибольший интерес болельщиков проявляли к 4-х дневным билетам. Мы думаем, что спринтерская гонка, которая впервые пройдет в Баку, также повлияла на увеличение продаж», — говорит Гюльмалиев.

В настоящее время билеты покупают примерно из 90 стран, и среди них — фанаты Ф1 из ОАЭ, Австрии, Германии, Ирландии, Италии, Израиля, Аргентины, Индии, США, Мексики.