Организаторы Гран-при Австралии «Формулы-1» сообщили, что к этапу 2026 года на трассе «Альберт-Парк» в Мельбурне появится новая трибуна, названная в честь австралийского пилота Оскара Пиастри. 24-летний гонщик выступает за команду «Макларен».

«Оскар добился невероятных успехов в начале своей карьеры в картинге, «Формуле-3», «Формуле-2», а теперь и в «Формуле-1». Вполне уместно, что мы чествуем невероятный взлет Оскара в автоспорте, организовав специальную трибуну на его домашнем Гран-при», — прокомментировал решение генеральный директор Гран-при Австралии Трэвис Олд.

Новая трибуна будет построена к Гран-при Австралии 2026 года. Она будет расположена напротив пит лейна — рядом с трибуной имени пятикратного чемпиона «Формулы-1» Хуана Мануэля Фанхио. Пиастри присоединится к ряду других австралийских гонщиков, в честь которых на трассе в «Альберт-Парке» в Мельбурне уже названы трибуны, среди них — Джек Брэбем, Артур Уэйт, Алан Джонс, Дэниэл Риккардо и Марк Уэббер.

Гран-при Австралии откроет сезон «Формулы-1» 2026 года — гонка в Мельбурне пройдет с 5 по 8 марта.

Пиастри 24 года. Он стал пилотом «Макларена» в 2023 году и тогда же дебютировал в «Формуле-1». Всего за карьеру австралиец восемь раз поднимался на высшую ступень подиума. Кроме того, Пиастри является чемпионом Еврокубка «Формула-Рено» в 2019 году, ФИА «Формулы-3» в 2020 году и «Формулы-2» в 2021 году.