Тарифный совет. Наверняка, каждый среднестатистический азербайджанец со столь же среднестатистической зарплатой согласится с неоспоримым фактом. Данное словосочетание вызывает раздражение, в преддверии чего-то нехорошего. Это для новичков, которые пока вникают в кладезь мудрости «тарифсоветчиков».

Ну, а те, чьи тела, души и кошельки посинели от ударов судьбы в лице Тарифного совета, при одном упоминании названия данной структуры, прячут свои кровно заработанные деньги. Кто-то под подушкой, кто-то зашивает карманы в брюках, где были заначены деньги до следующей зарплаты. К ТС мы еще вернемся, тем более, что он всегда на связи с людьми.

Но спешу вас огорчить. Кое-кто, где-то там решил, что у азербайджанцев завалялись лишние манаты. Понятно, что нам не обещали жить хорошо. Мы думали, что будем жить лучше.

В лингвистике русского языка у нас не стали особо разбираться, и «срубили» с плеча.

Итак, после того, как были повышены цены на проезд в общественном транспорте, в ОАО «Азерсу» подумали и решили: а чем мы хуже?

Проще говоря, дурной пример заразителен. А в случае с «Азерсу» этот пример еще и дурно будет пахнуть.

Итак, в Азербайджане предлагается пересмотреть тарифы на питьевую воду.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя ОАО «Азерсу» Этибар Мамедов на брифинге на тему «Причины нехватки воды в стране и текущая ситуация».

По его словам, питьевая вода в стране продается по цене ниже себестоимости.

«Низкие тарифы препятствует рентабельной работе учреждения, а реконструкция осуществляется за счет средств государственного бюджета. Если тарифы будут соответствовать тарифам, применяемым в развитых странах мира, то станет возможным рентабельное функционирование учреждения».

Э.Мамедов отметил, что «Азерсу» разрабатывает программу для пересмотра тарифов в будущем, но решение принимается Тарифным советом.

То, что примеривший на себя ореол «ангела-спасителя» Тарифный совет примет «верное» решение, сомнений нет.

Но вот, как «Азерсу» и, вероятно, Тарифный совет «умоет руки», как Понтий Пилат. Заплатить придется.

А если серьезно, то прецедент с повышением оплаты за проезд в общественном транспорте перекинулся и на водную отрасль. Все вспомнили о себестоимости воды с неизменным ориентиром на развитые страны мира.

Я не хочу намекать, но, по-моему, некоторые наши чиновники не понимают разницы между европейской и азербайджанской зарплатой.

А вот с водой «Азерсу» запоздал. Согласитесь, азербайджанцы – это вам не тюлени, чтобы постоянно пользоваться водой . И тем более, летом. Хочешь воду – плати.

Известный писатель Антуан де Сент-Экзюпери в своем произведении охарактеризовал воду так: «Тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое. Нельзя сказать, что ты необходима для жизни; ты — сама жизнь! Ты самое большое богатство на свете!»

Не уверен, что в «Азерсу» читали «Маленького принца», мало того, Экзюпери при принятии решения о повышении цен на воду не сыграет роли: а бонусы при купании будут?

P.S. Есть такая художественная новелла: «Не может быть». И вот там один из персонажей поет песню: «Губит людей не пиво, губит людей вода». Однако, в «Азерсу» любят смотреть фильмы…