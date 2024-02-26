Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» рассматривает вариант приобретения полузащитника итальянского «Наполи» Хвичи Кварацхелии в летнее трансферное окно.

По данным СМИ, в сферу интересов парижского клуба также входят нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен и французский полузащитник «Милана» Рафаэл Леау. Футболисты рассматриваются в качестве замены нападающему Килиану Мбаппе. Согласно информации, французский форвард перейдет в испанский «Реал» летом 2024 года в статусе свободного агента.

Кварацхелии 23 года, он перешел в «Наполи» из грузинского «Динамо» (Батуми) летом 2022 года, ранее он выступал за казанский «Рубин» и московский «Локомотив». «Наполи» в прошлом сезоне стал чемпионом Италии, а грузинский полузащитник был признан лучшим игроком чемпионата. В текущем сезоне он провел 33 матча за «Наполи» в различных турнирах, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 млн евро.

Отметим, что Хвича — сын Бадри Кварацхелии, который в свое время выступал за азербайджанские клубы «Кяпаз» и «Шамкир», а также провел несколько игр за сборную Азербайджана.