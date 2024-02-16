Постоянный представитель Китайской Народной Республики при ООН Чжан Цзюнь обратился с призывом к США прекратить поставки оружия киевскому режиму.

Как передает Newsweek, постпред КНР также призвал Вашингтон отказаться от практики санкций и военной эскалации и предпринять усилия для начала диалога ради достижения прочного мира в Украине.

Посол потребовал, чтоб страны Запада немедленно прекратили «подливать масло в огонь» и перестали подрывать дипломатические усилия международного сообщества по мирному урегулированию на Украине.

«Безопасность одной страны не может осуществляться за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована путем усиления или даже расширения военных группировок. Интересы всех стран равны друг другу», — заявил постпред.

Чжан Цзюнь также подчеркнул, что «вместо давления, клеветы и односторонних санкций против России НАТО следовало бы придерживаться диалога» для сохранения возможности политического урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

Не свидетельствует ли это событие о том, что Пекин уже занял вполне конкретную сторону в этой войне и устами своего представителя в ООН фактически признается в этом? Ведь отказ от санкций в адрес агрессора и прекращение поставок оружия Украине означает ее неминуемый захват Россией, через какое-то время. Что же нужно КНР? Ослабить Запад руками России, попутно принеся в жертву государство Украина и жизни еще многих украинцев?

На эти вопросы # ответили известные украинские эксперты.

Глава Центра политических исследований «Доктрина» (Киев) Ярослав Божко:

— По сути, Пекин играет в свою игру, в которой РФ все глубже увязает в роли его младшего и зависимого партнера. Победа РФ на поле боя не так важна для КНР, и прямые поставки китайских вооружений сразу же приведут к крупным санкциям со стороны США, поэтому Пекин не может на них идти сейчас. В этом же смысле для КНР остается открытой опция не препятствовать или тайно стимулировать взаимодействие РФ с КНДР и Ираном, которые связаны с Пекином.

Для КНР участие РФ в войне не является вызовом или проблемой — Пекин глубже заходит в российскую экономику, связывает с собой российские производства и получает невиданные уступки в любых переговорах с РФ. В этом смысле для Китая нет необходимости форсировать военные успехи РФ, потому что так или иначе победа РФ в любой форме даст России пространство для хотя бы частичного восстановления business as usual с Западом, что не представляется для Китая выгодным сценарием.

Директор Центра политических исследований «Пента» Володимир Фесенко:

— Я бы не спешил делать выводы только на основании заявления постоянного представителя Китайской Народной Республики при ООН. Мы не знаем его конкретных и реальных мотивов. При этом за последние два года мы неоднократно наблюдали специфический «плюрализм» в высказываниях различных китайских дипломатов на тему войны между Россией и Украиной. Но заявление постпреда КНР в ООН, конечно-же, симптоматично.

Надо учитывать, что в Пекине воспринимают войну между Россией и Украиной через призму своего противостояния с США. Для китайского руководства неприемлема победа Украины над Россией, они будут воспринимать ее как победу США. А это не соответствует китайским интересам. Поражение США в Украине отчасти устроило бы Китай, как и поражение американцев в любой другой точке мира. Но вряд ли в Пекине будут рады полной победе России, так как Китай устраивает ослабленная Россия, все более зависящая от Китая. Поэтому не думаю, что Китай принципиально изменит свою политику по отношению к войне между Россией и Украиной, и полностью встанет на сторону России. Это не соответствует стратегическим интересам Китая.