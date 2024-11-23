Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить специальным представителем по «российско-украинскому конфликту» своего бывшего руководителя разведки Ричарда Гренелла. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника.
Отмечается, что Гренелл, являвшийся послом Трампа в Германии и исполнявший обязанности директора национальной разведки во время президентского срока 2017-2021 годов, в случае назначения на этот пост, будет играть ключевую роль в усилиях Трампа остановить войну.
Агентство напоминает, что хотя в настоящее время должности специального представителя, занимающегося исключительно урегулированием «российско-украинского конфликта» не существует, Трамп рассматривает возможность ее создания.
В то же время, по словам собеседников, говоривших на условиях анонимности, Трамп может решить не создавать специального представителя по вопросам «конфликта в Украине», хотя он серьезно рассматривает такую возможность. Если же он это сделает – может выбрать кого-то другого на эту роль, поскольку нет никаких гарантий, что Гренелл согласится.
Reuters отмечает, что некоторые взгляды Гренелла могут заставить украинских лидеров задуматься.
Так, во время круглого стола Bloomberg в июле он выступил за создание «автономных зон» как средства урегулирования «конфликта».
Он также предположил, что не будет поддерживать вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем – позиция, разделяемая со многими союзниками Трампа.
Поклонники Гренелла отмечают, что он имеет долгую дипломатическую карьеру и глубоко разбирается в европейских делах. Кроме работы на должности посла в Германии, Гренелл также был специальным представителем президента на мирных переговорах по Сербии и Косово.
Также Гренелл являлся главным претендентом на должность госсекретаря.
Отмечается, что в случае назначения, Гренелл станет еще одним открытым геем в новом правительстве США. Ранее Трамп объявил, что хочет видеть своим министром финансов Скотта Бессента, также открытого гея.
Ранее The New York Times, ссылаясь на источники, сообщило, что Борис Эпштейн предложил Трампу свою кандидатуру на должность спецпредставителя для переговоров о мире в Украине, несмотря на отсутствие опыта в вопросе внешней политики.
Перед этим сообщалось, что Трамп в скором времени назначит специального представителя по мирным вопросам в Украине. Он должен возглавить переговоры с Россией о прекращении войны. (корреспондент.net)