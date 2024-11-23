Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить специальным представителем по «российско-украинскому конфликту» своего бывшего руководителя разведки Ричарда Гренелла. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Отмечается, что Гренелл, являвшийся послом Трампа в Германии и исполнявший обязанности директора национальной разведки во время президентского срока 2017-2021 годов, в случае назначения на этот пост, будет играть ключевую роль в усилиях Трампа остановить войну.

Агентство напоминает, что хотя в настоящее время должности специального представителя, занимающегося исключительно урегулированием «российско-украинского конфликта» не существует, Трамп рассматривает возможность ее создания.

В то же время, по словам собеседников, говоривших на условиях анонимности, Трамп может решить не создавать специального представителя по вопросам «конфликта в Украине», хотя он серьезно рассматривает такую ​​возможность. Если же он это сделает – может выбрать кого-то другого на эту роль, поскольку нет никаких гарантий, что Гренелл согласится.

Reuters отмечает, что некоторые взгляды Гренелла могут заставить украинских лидеров задуматься.

Так, во время круглого стола Bloomberg в июле он выступил за создание «автономных зон» как средства урегулирования «конфликта».

Он также предположил, что не будет поддерживать вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем – позиция, разделяемая со многими союзниками Трампа.

Поклонники Гренелла отмечают, что он имеет долгую дипломатическую карьеру и глубоко разбирается в европейских делах. Кроме работы на должности посла в Германии, Гренелл также был специальным представителем президента на мирных переговорах по Сербии и Косово.

Также Гренелл являлся главным претендентом на должность госсекретаря.

Отмечается, что в случае назначения, Гренелл станет еще одним открытым геем в новом правительстве США. Ранее Трамп объявил, что хочет видеть своим министром финансов Скотта Бессента , также открытого гея.

Ранее The New York Times, ссылаясь на источники, сообщило, что Борис Эпштейн предложил Трампу свою кандидатуру на должность спецпредставителя для переговоров о мире в Украине, несмотря на отсутствие опыта в вопросе внешней политики.