Переговоры по мирному урегулированию на Украине на уровне глав МИД, которые должны были состояться в Лондоне в среду, отложены. Ранее появившиеся сообщения об этом подтвердили в Министерстве иностранных дел Соединенного Королевства.

«Посвященная мирным переговорам по Украине встреча с участием министров иностранных дел отложена. Переговоры на уровне официальных представителей стран будут продолжаться, однако они закрыты для прессы», — сказал представитель Форин оффиса, слова которого приводит газета The Guardian.