Скрытая безработица и скрытая занятость сильно мешают составлению электронных баз

В Азербайджане активно осуществляется переход к цифровой занятости, в связи с чем вводится ряд новшеств. Так, в стране разрабатывается карта занятости, которая будет способствовать оперативному получению данных в области занятости. Личное дело работника будет заменено на личный кабинет, в связи с этим будет создана электронная система.

Глава Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов, комментируя # переход к цифровой занятости, сказал, что в новой редакции закона «О занятости», принятой в 2018 году, предусмотрено создание банка вакансий, потому сейчас реализуются пункты, указанные в законе. Другой вопрос, насколько новшества окажутся действенными, но в любом случае информация, имеющаяся в банке вакансий, будет полезна участникам трудовых отношений, как работодателям, так и работникам.

«Самый важный вопрос, на мой взгляд, это как будет собираться информация. Трудовой рынок динамичен. Сегодня незанятый гражданин уже завтра может быть занятым. Кроме того, существуют скрытая безработица и скрытая занятость, которые сильно мешают составлению таких электронных баз. Человек может быть указан как занятый, а на самом деле, хоть у него и есть трудовой контракт, он находится в неоплачиваемом отпуске уже длительное время. Это скрытая безработица. И наоборот, есть люди, которые хорошо зарабатывают, но у них нет трудового договора, нет VOEN. И хотя они имеют хороший доход, в государственном реестре они будут идти как безработные, так как являются участниками неформального рынка труда»,– отметил эксперт.

Что касается выявления неформально занятых, то, по словам Мамедова, это будут предварительные данные. Методология существует, но нельзя сказать, насколько их применение будет эффективным. Но, как говорит Мамедов, радует, что Госагентство занятости серьезно взялось за работу, а значит можно рассчитывать на то, что оно добьется успеха.

По поводу трудовых книжек и карт социального страхования эксперт подчеркнул, что они выводятся из обращения, так как это лишние затраты, лишний штат работников, обеспечивающий их учет и контроль. В этом на сегодняшний день нет никакой необходимости.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов отметил, что цифровизация сферы занятости сейчас наблюдается по всему миру.

«В скором времени наша Федерация проведет вебинар на тему цифровизации, и мной по просьбе МОТ был написан доклад на тему платформенной занятости. Цифровизация имеет и плюсы, и минусы, это новая форма отношений. Благодаря ей поиск работы упрощается, в том числе для молодежи и людей пожилого возраста»,– сказал он.

По его словам, с другой стороны, если говорить о переходе трудовых отношений в цифровой формат, то это вовсе не гарантирует защиту прав работников.

«Если говорить о платформенной занятости, то трудовые платформы, на которых взаимодействуют работодатель и работник, а также оказываются различные услуги, становятся все более распространены. Так, в Азербайджане 78 служб такси, порядка 30 сервисов «трезвый водитель» и эти услуги доступны в режиме онлайн. Но данный факт никак не улучшил положение тех, кто там работают, так как водители работают зачастую без оформления, при этом отдают службе не только процент с выручки, но и сами вынуждены оплачивать бензин. То есть по сути, каких-то обязательств у работодателя нет. Капиталистический бизнес заинтересован в неустойчивой занятости»,– говорит Исмаилов.

Эксперт подчеркнул, что важно организовать цифровизацию так, чтобы права участников трудового процесса были более защищены, но при этом, чтобы переход в цифру не стал поводом для тотального контроля над всеми сферами жизни.

«А ведь именно последнее произошло недавно в Китае, где внедрена так называемая система социального кредита (доверия). Впервые в мире в этой стране решили объединить сведения о гражданах, где будет указываться, если он выбросил мусор в неположенном месте или нагрубил соседям. В зависимости от поступков социальный рейтинг гражданина повышается или понижается. В частности работодатель, исходя из рейтинга, будет принимать решение, брать человека на работу или нет. Эта практика вскоре может распространиться по всему миру и Азербайджан не станет исключением. Но жить под тотальным контролем, мало кому захочется»,– подчеркнул он.

Возвращаясь к новшествам, которые уже внедрены в сфере занятости в нашей стране, Исмаилов сказал о том, что о необходимости внедрения некоторых из них он говорил уже давно. Речь в частности, о видеосъемке во время проверок сотрудниками Агентства DOST, Государственного агентства инспекции труда, Государственного фонда социальной защиты, Государственного агентства занятости. Но, как отметил эксперт, не факт, что они получат доступ ко всем необходимым объектам, так как владельцы данных объектов этому часто препятствуют.