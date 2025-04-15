Азербайджан требует от Франции воздержаться от действий, которые не служат установлению мира и подрывают стабильность в регионе.

Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде комментируя высказывания главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро.

«Азербайджан категорически отвергает и осуждает заявления министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, на которые ссылается и посол Франции в Азербайджане. Двойственные подходы в политике Франции — с одной стороны, заявления о стремлении к миру, а с другой — действия, провоцирующие конфликт — демонстрируют вызывающее обеспокоенность противоречие. Такая лицемерная политика препятствует перспективам устойчивого мира в регионе. Обеспечение Армении смертоносным вооружением, а также устойчивая антиазербайджанская позиция Франции наносят ущерб мирному процессу и полностью противоречат заявлениям министра иностранных дел Жана-Ноэля Баро о его обеспокоенности напряженностью в регионе», — отметил он.

Кроме того, А.Гаджизаде подчеркнул, что, несмотря на то, что завершение работы над проектом мирного соглашения является важным шагом, французская сторона прекрасно осознаёт, что подписание мирного договора и обеспечение устойчивой стабильности невозможно без устранения ключевых проблем — без отказа Армении от территориальных претензий, зафиксированных в её Конституции, а также без официальной ликвидации Минской группы и других соответствующих структур ОБСЕ.

«Вмешательство в судебные процессы в отношении лиц, обвиняемых в преступлениях против человечности, представляет собой не только посягательство на внутренние дела и суверенитет Азербайджана, но и подрывает усилия по привлечению к ответственности за тяжкие преступления. Подобные действия Франции фактически направлены на защиту преступников и способствуют сохранению атмосферы безнаказанности. Вместо вмешательства в региональные дела, Франция должна отказаться от своей неоколониальной политики, которая подвергается резкой критике не только со стороны Азербайджана, но и со стороны множества других государств, особенно в связи с её действиями в заморских территориях и в Африке.

Французский неоколониализм, сопровождающийся эксплуатацией местного населения и ресурсов, всегда ставил интересы Франции выше благосостояния этих стран, создавая долгосрочную нестабильность и этническую напряжённость. Ни для кого не секрет, что внешняя политика Франции демонстрирует моральное банкротство её так называемой «цивилизационной миссии».

Мы требуем от Франции прекратить действия, не служащие миру и подрывающие стабильность в регионе»,- добавил он.