Президент Финляндии Александр Стубб считает боевые действия единственным путем достижения мира в ситуации с Украиной.

«Конкретно в этом случае единственный путь к достижению мира — через боевые действия», — заявил Стубб в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что достижение мира — процесс двусторонний.

По его словам, необходимо, чтобы пути двух сторон пересеклись на каком-то этапе, когда условия для этого будут подходящими.

Стубб признал, что не знает, когда появятся необходимые условия для этого в ситуации с Украиной.

«Прямо сейчас у нас нет никакого политического диалога с Россией», — подчеркнул президент Финляндии.

«И я не думаю, что мы можем или должны его вести», — добавил он.