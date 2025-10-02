За 4 года с начала российской агрессии Украина стала передовой линией обороны Европы.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, выступая в пленарной сессии открытия 7-го Саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.

Фредериксен отметила, что для обороны сделано многое, но для остановки России важно ускорить вооружение и увеличить поддержку Украине.

«Единственный путь к миру с Россией — это сила. Мы должны укреплять Украину и ослаблять Россию с помощью санкций», — заявила она.