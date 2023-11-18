Гуманитарный кризис в секторе Газа достиг невыносимых масштабов и не может больше продолжаться, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает Al Jazeera. По его словам, необходимо срочно прекратить операцию Израиля в регионе.

«Без сомнения, гуманитарный кризис по любым меркам… невыносим и не может продолжаться. Прекратите боевые действия, чтобы позволить гражданским лицам безопасно передвигаться, сделайте это на неопределенный период, чтобы способствовать беспрепятственному гуманитарному реагированию. Дайте жителям Газы передышку», — отметил Гриффитс.

Он добавил, что народу Газы нужно позволить отдохнуть от тех «ужасных вещей, что происходят в палестинском анклаве».