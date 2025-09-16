Комиссия ООН по расследованию событий на оккупированных палестинских территориях и в Израиле признала действия Тель-Авива в секторе Газа геноцидом. Об этом в беседе с телеканалом Al-Jazeera сообщил глава комиссии Нави Пиллай.

«Мы идентифицировали президента [Израиля Ицхака Герцога], премьер-министра [страны Биньямина] Нетаньяху и бывшего министра обороны [Йоава Галланта] на основе их заявлений и приказов, которые они отдали. <…> Поскольку эти три человека были агентами государства, по закону, страна несет ответственность. Поэтому мы говорим, что Израиль совершил геноцид», — рассказала она.

Согласно докладу, Комиссия установила, что наряду с публичными заявлениями израильских официальных лиц, существовали также косвенные доказательства, подтверждающие намерения совершить геноцид.

Кроме того, она считает, что Израиль несет ответственность за неспособность предотвратить и наказать причастных к совершению преступления. По мнению Комиссии ООН, всем государствам необходимо использовать инструменты для того, чтобы остановить действия в Газе и на оккупированных территориях.