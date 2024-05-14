Рынок электронных сигарет один из самых динамично развивающихся в мире. Рост продаж происходит во многом благодаря рекламе и грамотному маркетингу. На них в первую очередь подсаживается молодежь, считая более безопасными, чем обычные сигареты. И доводы врачей о том, что безопасного курения не бывает, не производят на нее впечатления. ВОЗ же настоятельно рекомендует странам ужесточить контроль над продажей такой продукции наряду с комплексным подходом к борьбе с курением табака.

В некоторых странах пошли по пути полного запрета электронных сигарет, в других есть определенные ограничения. В Азербайджане также периодически предлагают запретить этот вид курения, объясняя это заботой о здоровье подрастающего поколения. Недавно вновь был поднят этот вопрос. Так, председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили заявил, что электронные сигареты — это «модный» вид курения, широко распространенный среди молодежи, но в будущем приведет к очень серьезным осложнениям. Он отметил, что такой запрет действует во многих странах мира, а к нам в течение года импортируют порядка трех млн одноразовых электронных сигарет. По его словам, если такой запрет не нанесет экономического ущерба, они могут выступить с подобной инициативой.

О необходимости наличия информации о составе на электронных сигаретах высказался депутат Эмин Гаджиев. При этом, он также отметил, что такие сигареты уже запрещены в Казахстане, а в России ведется обсуждение по этому поводу.

Безусловно, у потребителей должна быть вся необходимая информация о товарах на рынке, в том числе об электронных сигаретах. Речь и о составе, и о возможном вреде. Но если запрещать электронные сигареты из-за из вреда для здоровья, то логично было бы запретить тогда и обычные. Однако такой шаг не обсуждается, хотя определенные ограничения на табакокурение действуют в большинстве стран, в том числе в нашей.

Кстати, по словам экологов, одноразовые электронные сигареты наносят большой вред экологии – пользуются ими недолго, а утилизировать их непросто. Как минимум, нужен специальный сбор. Но и обычные окурки на окружающей среде сказываются не лучшим образом, разлагаясь лет 10, а вредные вещества при этом просачиваются в окружающие экосистемы. Да и в целом производство табака и сигарет отнюдь не экологичная сфера.

Бороться с курением надо по всем фронтам: повышать акцизы на сигареты – электронные и обычные, не продавать их несовершеннолетним, не допускать рекламу такого товара, заниматься просвещением. Кстати, все эти меры нашим законодательством предусмотрены. Другое дело, насколько хорошо все они выполняются.

Причину запрета электронных сигарет в некоторых странах связывают с желанием поддержать свою табачную промышленность. Если запретить электронные сигареты, вряд ли заядлые курильщики завяжут с пагубной привычкой. Они перейдут или вернутся к обычным сигаретам, чьи продажи возрастут.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что обсуждение возможности запрета электронных сигарет в нашей стране говорит о том, что идет лоббирование со стороны конкурирующих фирм.

«В стране есть необходимость в продвижении своей табачной продукции. В Сумгайыте был построен завоз по производству сигарет с производственной мощностью 11 млрд сигарет в год. А еще недавно были приняты новые правила производства сигарет, где, в частности, озвучивается, что отныне они должны производиться из местного сырья. В общем, у нас налаживают и увеличивают производство такой продукции. Но немалая часть сигарет по-прежнему завозится из-за рубежа», – сказал он в беседе с #.

В целом, Н.Агаев является противником электронных сигарет, считая, что они не лучше, а то и хуже обычных.

«Просто последствия такого курения пока недостаточно изучены с научной точки зрения, хотя за рубежом уже есть такие материалы. И не думаю, что в экономическом плане Азербайджан что-то потерял бы от такого запрета. Есть такое понятие, как экономическая безопасность страны. С другой стороны, если есть спрос, то будет и предложение. Так что, можно столкнуться при запрете с увеличением ввоза контрабандной продукции, в том числе и низкого качества», – сказал он.

В свою очередь эксперт-экономист Рауф Гараев также отметил, что предложения о запрете ввоза электронных сигарет могут быть связаны с изменениями в сфере производства и импорта табачных изделий.

Эксперт считает, что тут свою роль может играть бизнес-фактор: «В нашей стране планируется более активно развивать табачную отрасль, для чего есть подходящие условия, и экспортировать больше сигарет, ведь это валютоемкая сфера. Но наряду с этим существует необходимость привлечь больше покупателей и внутри страны, чтобы деньги не уплывали за границу из-за импорта большого количества табачной продукции, в том числе электронных сигарет».