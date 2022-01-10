9 января 2021 года исполнительная ласть Хатаинского района сообщила о скором сносе многоэтажного здания на пересечении улиц Юсифа Сафарова и Афияддина Джалилова. Согласно информации исполнительной власти, здание демонтируется на основании государственного заказа в рамках работ, связанных с возведением мемориального комплекса Победы. В информации, распространенной исполнительной властью Хатаинского района, также говорится об определении суммы компенсации. (https://media.az/society/1067843445/v-baku-snositsya-mnogoetazhnoe-zdanie-v-ramkah-rabot-svyazannyh-s-vozvedeniem-memorialnogo-kompleksa-pobedy).

В Азербайджане органы исполнительной власти обычно произвольно назначают сумму компенсации жильцам, дома которых сносят для возведения различных комплексов. Как правило, жильцы остаются недовольны суммой выделенной государством компенсации.

Редакция # решила выяснить, какая сумма компенсации была выделена для жильцов здания, расположенного на пересечении улиц Юсифа Сафарова и Афияддина Джалилова.

По словам главы пресс-службы Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Рамиза Гасанова, сумма компенсации жильцам сносимого дома должна быть определена исполнительными властями Хатаинского района и города Баку.

Мы обратились в пресс-службу ИВ города Баку. «Определением суммы компенсации занимается исполнительная власть Хатаинского района», — сообщил нам глава пресс- службы ИВ Баку Метин Гусейнов.

Глава пресс-службы посоветовал нам обратиться к заведующему общественно политическим отделом исполнительной власти Хатаинского района Панаху Иманову.

«Снос многоэтажного дома на пересечении улиц Юсифа Сафарова и Афияддина Джалилова осуществляется в рамках государственного заказа. Поэтому сумма компенсации является довольно высокой», — сообщил «# Панах Иманов.

На просьбу уточнить конкретную сумму, Панах Иманов довольствовался ответом — «Этого я не знаю».

«Органы исполнительной власти не имеют право определять сумму компенсации, выплачиваемой жильцам снесенных домов. Сумма компенсации должна определяться в соответствии с рыночной стоимостью жилья на основании специального решения Кабинета министров», — сказал нам адвокат Эльчин Садыхов.