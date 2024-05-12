Обрушение подъезда в жилом многоэтажном доме в Белгороде произошло в результате попадания в него части сбитой ракеты «Точка-У», которую запустили украинские силы, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали жилые кварталы Белгорода около 11:40 мск. «В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет «Точка-У». <…> Фрагментами одной из сбитых ракет <…> поврежден жилой дом», — говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

Также, как утверждает ведомство, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре реактивных снаряда РСЗО Vampir и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».

По данным телеграм-канала Shot, целью ВСУ могла быть ТЭЦ «Луч», которая находится через дорогу от пострадавшего жилого дома на улице Щорса.

Согласно записям с камер наружного наблюдения, взрыв в десятиэтажном доме произошел в нижней части строения. Часть сбитой ракеты попала в районе третьего этажа здания, уточнил источник ТАСС в экстренных службах.

В результате обрушились не менее 16 квартир. Они располагались между 4-м и 5-м подъездами дома, рассказал собеседник ТАСС. По его словам, место обрушения пришлось на арку высотой в два этажа. Всего в доме 502 квартиры в восьми подъездах. В здании проводится эвакуация.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 19 пострадавших, в том числе двух детях. Они госпитализированы. Под завалами еще остаются люди. При этом здание продолжает разрушаться: после падения фрагмента крыши под обломками оказалось несколько спасателей. Согласно последним данным МЧС, из-под завалом удалось извлечь 12 человек.

Официально о погибших пока не сообщалось. По данным телеграм-канала Mash, жертвами трагедии стали семь человек. (moscowtimes.ru)