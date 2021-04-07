Сильвио Берлускони вновь попал в больницу

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован. Как сообщает в среду агентство ANSA, в миланской больнице «Сан-Раффаэле» 84-летний политик находится со вторника.

Пасхальные праздники, по данным агентства, он провел на Лазурном берегу в доме старшей дочери Марины и прибыл на вертолете в больницу на исследование.

Несколько лет назад Берлускони перенес серьезную операцию на сердце. В сентябре прошлого года заразился коронавирусом. Он уже несколько раз за последние месяцы попадал в больницу.

| 2021-04-07T13:54:36+04:00 7 апреля 2021, 15:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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