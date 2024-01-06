Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован в понедельник с осложнениями после плановой медицинской процедуры, передает РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-секретаря ведомства Патрика Райдера.

«Вечером 1 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после недавней плановой медицинской процедуры», — говорится в заявлении.

В военном ведомстве отметили, что Остин идет на поправку и, скорее всего, в субботу вернется к работе.