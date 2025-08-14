Полузащитник молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Секу Коне получил травму головы в матче с «Тамуортом».

В конце первого тайма Коне во время борьбы за мяч на угловом столкнулся головой с игроком соперника. Сначала футболист сумел встать, однако потом снова упал на газон. Малийцу начали оказывать помощь, а арбитр досрочно отправил команды в раздевалки.

Коне вынесли на носилках с кислородной маской под аплодисменты трибун и доставили в карету скорой. Из-за отсутствия другого автомобиля скорой помощи матч пришлось официально отменить.

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила, что Секу находится в сознании, его состояние стабильно. В качестве меры предосторожности он остается в больнице для дальнейшего обследования.

Коне присоединился к «Манчестер Юнайтед» прошлым летом из малийского Гидарс за более 1 миллиона евро. В прошлом сезоне он провел 14 матчей за молодежную команду клуба, забил два гола и несколько раз попадал в заявку первой команды на игры.