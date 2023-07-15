Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в субботу доставили в больницу, сообщает издание The Times Of Israel со ссылкой на канцелярию премьера.

«Его состояние — хорошее, и сейчас он проходит медицинские тесты», — говорится в заявлении канцелярии. Отмечается, что позже канцелярия премьера предоставит дополнительные детали.

Ранее израильские СМИ сообщали, что 73-летнего Нетаньяху доставили в отделение неотложной помощи в Медицинский центр имени Хаима Шибы, так как он жаловался на плохое самочувствие. Премьер при этом был в сознании и передвигался без посторонней помощи.

В свою очередь, телеканал Channel 12 передавал, что израильский лидер пожаловался на боль в груди и попросил отвезти его в больницу для обследования, в том числе для компьютерной томографии.

Лидер оппозиции Яир Лапид в соцсетях пожелал Нетаньяху крепкого здоровья и быстрого выздоровления.