Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в пятницу попал в серьёзную автомобильную аварию. Его машина перевернулась на дороге в центральной части Израиля. Причины аварии не уточняются. Министр был доставлен в больницу. По словам врачей, он получил травмы, но его жизнь вне опасности.

Бен-Гвир попал в аварию, когда возвращался с места предполагаемого теракта в городе Рамле. Там сегодня утром злоумышленник набросился с ножом на 18-летнюю девушку. Пострадавшая была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Министр и пострадавшая девушка будут проходить лечение в одной и той же больнице Асаф Ха-Рофе (Шамир). (svoboda.org)