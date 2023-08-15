Швеция планирует предоставить Украине уже 13-й пакет военной помощи. Его стоимость составляет 3,4 млрд шведских крон (примерно 287 млн евро).

Об этом сообщил министр обороны страны Пол Йонсон на специальной пресс-конференции, пишет SVT. Он также поблагодарил партии в парламенте за «хороший диалог» по принятию помощи. Йонсон ожидает, что Риксдаг одобрит пакет на этой неделе.

«Контрнаступление сейчас в активной фазе. Мы должны готовиться к тому, что эта война будет затяжной и иметь долгосрочную перспективу, чтобы мы могли поддерживать то оружие и системы, которые передаем», – подчеркнул министр. (УНИАН)