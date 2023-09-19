Германия объявила новый пакет военной помощи Украине на 400 млн евро.

Поддержка предоставляется там, где есть наибольшая потребность, сообщает Минобороны ФРГ.

Как свидетельствует опубликованная информация, основу пакета составляют боеприпасы, легкая бронетехника и инженерные машины. В частности Германия предоставит Украине:

30 000 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм; около 3800 дымовых снарядов для 155-мм артиллерии;

105 000 минометных снарядов калибра 120 – мм-взрывных, дымовых и осветительных;

480 минных ракет АТ-2;

200 боевых бронированных машин MRAP (указано, что они предоставлены для саперных подразделений);

зимнее снаряжение;

запчасти к системам, которые уже были поставлены ранее;

транспортные средства;

50 надводных беспилотников.

Также В Минобороны Германии сообщили, что до конца года планируют обучить еще 10 тысяч украинских военных. Сейчас внимание сосредоточено на подготовке руководящего состава низших тактических уровней, то есть командиров групп, командиров взводов и рот. Также продолжаются учения для пехотного батальона, а также различные курсы подготовки специалистов по инженерным и зенитным системам. В конце месяца украинские технические работники Leopard 1A5 впервые пройдут подготовку в Германии. (УНИАН)