Шведское правительство меньшинства и поддерживающая его партия «Шведские демократы» договорилось о том, чтобы направить Украине военной помощи в 2024–2026 годах еще на $7,01 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс».

В публикации отмечается, что военная поддержка будет выделена с целью укрепить шведскую помощь Украине и усилить ее в долгосрочной перспективе.

Средства равномерно распределят на последующие три года. Соглашение предусматривает безвозмездную передачу военного оборудования, финансовые вливания и денежную поддержку программ для закупки снаряжения для Киева, говорится в публикации.