Правительство Швеции вскоре объявит о выделении нового пакета помощи Украине в размере 1,4 млрд крон (134 млн долларов).

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции сообщили премьер-министр Ульф Кристерссон и министр по международному сотрудничеству Йохан Форсселль.

«На сегодняшний день это самая крупная поддержка в рамках двусторонней помощи Швеции Украине», — отметил Кристерссон.

Средства поступят из общего бюджета зарубежной помощи. Из них 900 млн крон (86 млн долларов) направят в учрежденный Всемирным банком фонд, предназначенный для поддержки базовой инфраструктуры Украины — энергетики, жилищного сектора, здравоохранения и транспорта. Еще 300 млн крон (28,7 млн долларов) будут переданы в основанный Европейским банком реконструкции и развития фонд окружающей среды и энергетики для Украины.

100 млн крон (9,6 млн долларов) будут направлены на продовольственные программы ООН, 75 млн (7,2 млн долларов) поступят ЮНЕСКО для строительства убежищ в школах и детских садах, а 25 млн (2,4 млн долларов) будут распределены по каналам управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.