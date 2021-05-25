Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

На заседании будут обсуждаться следующие вопросы:

1. Законопроект «О городе Шуша – культурной столице Азербайджана» (первое чтение).

2. Законопроект «Об учреждении посольства Азербайджана в Боснии и Герцеговине (в городе Сараево)».

3. Законопроект о внесении изменения в «Положение о паспорте моряка» и в закон «Об утверждении спецификации, изображения и образца паспорта моряка» за №541-IIIQ от 1 февраля 2008 года (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменения в закон «О государственной пошлине» (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (третье чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс, законы «О Государственном реестре недвижимости» и «Об ипотеке» (третье чтение)

7. Законопроект о внесении изменения в закон «О ветеринарии» (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс и закон «О страховой деятельности» (второе чтение)

9. Законопроект о внесении изменений в закон «О государственных закупках» (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (второе чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в закон «О медицинском страховании» (второе чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в закон «О государственной границе Азербайджана» (второе чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Трудовой и Налоговый кодексы (второе чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в «Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил Азербайджана», утвержденный законом за №886 от 23 сентября 1994 года, «Устав внутренней службы Вооруженных сил Азербайджана», утвержденный законом за №887 от 23 сентября 1994 года, в «Положение о военной службе», утвержденное законом за №377-IQ от 3 октября 1997 года, законы «Об увековечивании памяти погибших за Родину», «О защите исторических и культурных памятников», «О молодежной политике» (второе чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в закон «О занятости» (второе чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс, законы «Об антимонопольной деятельности», «Об использовании энергоресурсов», «О недрах», «О газоснабжении», «Об энергетике», «О реализации инвестиционных проектов, связанных со строительством и объектами инфраструктуры, на основе специального финансирования» (первое чтение).

17. Законопроект «Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии» (первое чтение).

18. Законопроект о внесении изменений в закон «О государственной службе» (первое чтение).