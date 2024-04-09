Национальное собрание (парламент) Армении по инициативе фракций оппозиционных партий сегодня обсудит вопрос о делимитации и демаркации границ с Азербайджаном. Об этом сообщил спикер парламента Ален Симонян.

«В повестке сессии есть вопрос проведения обсуждения о делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном», — сказал он.

Как сообщили ТАСС во фракции движения «Армения», обсуждение этого вопроса по требованию правящей партии «Гражданский договор» пройдет в закрытом режиме, докладчиками будут вице-премьер Мгер Григорян и глава МИД Арарат Мирзоян.

Оппозиция неоднократно заявляла, что считает неприемлемым возвращение Азербайджану четырех сел Газахского района, которые Армения оккупировала после боевых действий в 1990-х. Власти в Ереване заявляют, что таким образом можно начать делимитацию границ с Азербайджаном.