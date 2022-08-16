Болельщики ФК «Карабах» с нетерпением ожидают матч с чешской командой «Виктория», который пройдет в рамках первого раунда этапа плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Игра состоится 17 августа в Баку, на стадионе «Тофик Бахрамов», в 20:45 по местному времени, сообщает #.

Практически все билеты на матч раскуплены, причем большая их часть была распродана в первый же день. Их стоимость варьируется от 5 до 100 AZN.

Посмотреть волнительный матч можно будет в различных заведениях столицы.

Самый большой экран под открытым небом локализован в элитном поселке Sea Breeze Resort.

В поддержку ФК «Карабах» агенство «ЖАРА Events» приглашает всех футбольных фанатов разделить эмоции и поболеть за любимую команду вместе, в специальной фан-зоне, причем абсолютно бесплатно!

«Платить за вход — не нужно!», — подчеркивают организаторы трансляции.

Запуск в фан-зону начнется в 19:30, в это же время DJ Pancho подарит гостям свой специальный сет.

«Карабах» — первая в истории азербайджанская команда, прошедшая в групповой этап Лиги Чемпионов. Также «Карабах» — первая азербайджанская команда, вышедшая в плей-офф еврокубков.