В Sea Breeze Resort завершился Международный фестиваль духовных и телесных практик Nine Senses Fest, организованный под патронажем вице-президента фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, сообщает #.

Трехдневный марафон здорового образа жизни собрал в Баку известных коучей, мастеров йоги и специалистов различных оздоравливающих практик.

«События такого масштаба еще не было в Азербайджане, потому что этот фестиваль объединяет сразу несколько направлений, связанных с телом, разумом и духом», — говорит Наталья Жукова, академический директор «Nine Senses».

Фестивальные события развернулись на площадках арт-центра Nine Senses, Sea Breeze Event Hall и др.

Nine Senses Fest стал источником вдохновения и новых впечатлений, позволив участникам окунуться в мир творческого прозрения, здорового образа жизни, обогатить свой опыт новыми практиками, обрести гармонию вместе с лучшими проводниками и мастерами.

Оглушительным успехом на фестивале в Sea Breeze Resort были отмечены сессия и концерт Имрама Крийя, знаменитого мастера йоги, музыканта и композитора.

С не меньшим интересом были встречены и другие хедлайнеры фестиваля — Анна Владимировна — врач и специалист по китайской медицине, Нандан Гаутам, создатель направления Artistic Yoga, Матанат Бабаева — специалист по работе с ментальным и эмоциональным здоровьем, а также Эльшад Рагимов, Сабина Шахи, Константин Харьковский и др.

В рамках фестиваля была организована тематическая ярмарка, где были представлены изделия ручной работы, свечи, благовония, одежда для йоги, натуральные масла, поющие чаши и прочее.

По итогам фестиваля было принято решение сделать Nine Senses Fest ежегодным событием.