В четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею в Риге сборная России проиграла канадцам и вылетела из турнира, сообщает Газета.Ру.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу североамериканцев.

В составе победителей точными бросками отметились Адам Хенрик и Эндрю Манджапане, а у россиян шайбу забросил Евгений Тимкин.

Напомним, вратарь Сергей Бобровский впервые занял место в воротах сборной России на этом чемпионате мира. Сергей прилетел в Ригу 29 мая после вылета его команды из розыгрыша Кубка Стэнли.

Сборная России вышла в плей-офф с первого места в группе А, набрав 17 очков. Канадская сборная набрала десять баллов в группе Б и заняла четвертую строчку.

«Кленовые листья» в полуфинале чемпионата мира — 2021 встретятся со сборной США, обыгравшей Словакию в другой паре четвертьфиналистов.