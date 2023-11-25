Москва потеряла 13 позиций и откатилась на 60-е место в рейтинге ведущих научных центров мира, который публикует журнал Nature.

В рейтинге, который учитывает количество публикаций в 82 ключевых научных журналах, Москва пропустила вперед большинство европейских столиц, 20 городов Китая, 14 городов США, а также университетские центры Австралии (Мельбурн), Канады (Монреаль) и Южной Кореи (Сеул).

В рейтинг-2023 попали 749 публикаций московских ученых — в 10,5 раза меньше, чем у исследователей из Пекина (7841), в 6 раз меньше показателя Нью-Йорка, в 3,2 раза меньше, чем у Токио (2410), в 2,2 раза меньше, чем у Сеула (1637).

По сравнению с 2022 годом число публикаций московских ученых в ведущих научных изданиях, учитываемых Nature, сократилось на 217 (почти 23%) и стало минимальным за четыре года, в течение которых журнал составляет рейтинг городов.

Единственной научной дисциплиной, по которой Москва смогла войти в мировой топ-50 научных центров, стала физика. В соответствующем субрейтинге Nature столица РФ заняла 32-е место c 470 публикациями, опередив Оксфорд, Женеву и Рим, но пропустив вперед 15 городов Китая и 6 городов США.

В химии, биологии и экологии результатов московских исследователей оказалось недостаточно, чтобы войти в мировой топ-50, следует из данных Nature.

Россия сдает позиции в мировой науке по мере того, как государство сокращает финансирование, а ученые массово уезжают за границу. За последние два десятилетия число исследователей в стране сократилось на 25% и к началу 2022 года опустилось до минимума за всю современную историю страны — 322 тысячи, согласно подсчетам ВШЭ.

Война с Украиной и массовая мобилизация вызвали новую волну «утечки мозгов»: сотни ученых, в том числе специалисты мирового уровня, покинули страну из-за антивоенной позиции, давления властей и прямых угроз со стороны силовиков. Среди уехавших — академик РАН, президент Московского математического общества Виктор Васильев, член-корреспондент РАН Юрий Ковалев (астрофизик), профессора РАН Сергей Попов (также астрофизик) и Александр Марков (биолог), писал в марте «Проект».

Организация Scholars at Risk, которая занимается помощью ученым со всего мира, вывезла из России 200 человек. Еще 62 деятелям науки помог уехать немецкий фонд Александра фон Гумбольдта.

Из Высшей школы экономики, некогда одного из самых либеральных вузов России, уволились не менее 150 преподавателей, рассказывал бывший профессор «Вышки» Константин Сонин. Руководство ВШЭ потребовало удалить с сайта все публикации авторов, признанных «иностранными агентами», а также разослало в подразделения памятку запрещенных публикаций и книг. (moscowtimes.ru)