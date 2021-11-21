Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили направил письмо международному изданию Politico, в котором обращается к президенту США Джо Байдену, рассказывает о своем заключении, обвиняет правящую партию «Грузинская мечта» в фальсификации выборов, преследовании оппонентов и в торможении демократии в Грузии, передает «Новости-Грузии«.

Саакашвили вернулся в Грузию спустя восемь лет отсутствия на родине несмотря на то, что западные партнеры не раз предупреждали его об опасности такого шага, который, по их мнению, может вызвать дестабилизацию и общественные волнения. Экс-президент, который за время отсутствия заочно был приговорен в Грузии к шести годам тюрьмы за должностные преступления, был арестован в Тбилиси 1 октября. Он объявил себя политическим заключенным и 50 дней продолжал голодовку.

«Я вернулся в Грузию этой осенью после нескольких лет отъезда из страны, зная, что, скорее всего, попаду в тюрьму. Я надеюсь привлечь внимание к тревожному положению дел здесь, в связи с которым тысячи грузин протестовали на улицах после выборов в прошлом месяце», — говорится в письме.

Заключенный экс-президент Грузии призывает администрацию президента США высказаться о происходящих в Грузии процессах и напоминает Байдену о его визите в Тбилиси в 2009 году.

«Сегодня я призываю администрацию внести свой вклад в поддержку нашей молодой демократии, которая находится в серьезной опасности. Учитывая цель Байдена продвигать дело демократии над автократией, я надеюсь, что он призовет правительство Грузии к ответственности за подрыв свобод, ради достижения которых мы так усердно трудились», — говорится в письме Саакашвили.

Он заявляет об «эрозии свободы» в Грузии, установлении контроля над судами, развитии клановой системы и коррупции, а также обвиняет действующие власти в проведении российских интересов и торможении интеграции в НАТО. В своем письме Саакашвили призывает США «открыто осудить грузинские власти за их попытки подорвать демократию» и рассмотреть вопрос о введении санкции в отношении лиц, нарушающих права человека в Грузии. Он также предлагает администрации Байдена отозвать направленное в Тбилиси приглашение на Саммит за демократию, так как считает, что это «посылает неверный сигнал».