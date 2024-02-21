Следующим президентом США будет женщина и это будет или экс-постпред при Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли от Республиканской партии, или действующий вице-президент Камала Харрис от демократов.

Об этом рассказала сама Хейли в интервью телеканалу Fox News.

По ее мнению, с ролью президента в силу возраста не справятся ни действующий президент США Джо Байден, ни его предшественник Дональд Трамп.

«Речь идет о том, что у нас будет женщина-президент США. Либо я, либо Камала Харрис. Я голосовала за Трампа дважды. Я гордилась тем, что работала в его администрации, но за этим следует хаос», — заявила Хейли.

Она добавила, что все, к чему прикасается Трамп, превращается в хаос.

«Сколько еще раз нам придется проиграть, прежде чем мы поймем, что в этом проблема?» — подчеркнула она.

Хейли остается последним серьезным соперником Трампа от Республиканской партии. Она поддерживает более традиционную республиканскую политику, включая сильную роль США во внешней политике.

Насколько соотносится с имеющимися реалиями утверждение Хейли о том, что следующим президентом США станет женщина? Ведь в истории Америки такого еще не было. Есть какие-то основания для подобного допущения? И насколько сильными фигурами с политической точки зрения являются Камала Харрис и Никки Хейли? Хватит ли у них опыта и воли для управления такой страной как США? Что могут изменить женщины в политике США? На эти вопросы # ответили известные американские эксперты.

Политический обозреватель Джон Вароли отметил, что он с 90%-й уверенностью верит — следующим американским президентом будет женщина. «Из-за растущего слабоумия Джо Байден быстро теряет поддержку олигархов, контролирующих Демократическую партию. Всем ясно, что он не достоин управлять Америкой.

Между тем, Дональд Трамп страдает от самого жестокого политического преследования, когда-либо существовавшего в истории США; ему предстоит пройти множество серьезных судебных разбирательств, в том числе несколько политически мотивированных уголовных дел. Демократы превратили «систему правосудия» в политическое оружие, и они уничтожат Трампа. В худшем случае его уничтожат физически. Ему больше никогда не позволят войти в Белый дом», — уверен он.

Итак, этих двоих мужчин не будет в бюллетенях для голосования в ноябре, считает Вароли.

«Кто будет? Демократы назначат одного из следующих кандидатов: Камалу Харрис, Мишель Обаму или Хиллари Клинтон. На первый взгляд, Камала наверняка станет кандидатом в президенты, потому что она отвечает многим критериям: женщина, наполовину черная, послушная, легко управляемая. Мишель тоже подходит под это описание, но у нее нет того политического опыта, который есть у Камалы. Хиллари вполне возможна по понятным причинам, но она слишком сильная личность для олигархов Демократической партии. Они предпочитают кого-то слабого и послушного. Мишель, конечно, пользуется поддержкой Барака Обамы, который по-прежнему очень влиятелен, но чтобы бывшая первая леди стала президентом, неслыханно в политике США, и это было бы слишком вопиюще и противоречиво. Итак, в конце концов, я ожидаю, что Камала будет кандидатом», — говорит обозреватель.

Что касается республиканцев, то олигархи этой партии предпочитают Никки Хейли, потому что она хочет продолжать имперские войны по всему миру, что, конечно же, является важнейшей стратегической целью американского правящего класса, целью, стоящей выше политики партии, полагает эксперт.

«Двумя наиболее важными стратегическими целями являются окончательная победа над Россией, а также подчинение исламского мира в рамках нашей поддержки Израиля. Это приведет к доминированию США над большей частью Евразии. Это то, что нам обещали с детства (я вырос в семье близкой к правительству США, которая до сих пор служит дяде Сэму), и теперь мы очень близки к этой цели. На пути стоят только Путин и Иран. Никки Хейли пообещала продолжить гибридные войны против этих стран, которые могут стать полноценными «горячими» войнами.

В конце концов, если мой прогноз верен, то Камала и Никки будут в избирательных бюллетенях и будут бороться за Белый дом. Если это так, то я даю Камале 90% шансов на победу, а Никки — 10%. Демократы контролируют большинство основных рычагов официальной и неофициальной власти в США — 1) Крупнейшие медиакомпании; 2) Большие технологии; 3) Уолл-стрит и финансовая система; 4) Все бюрократические аппараты/агентства федерального правительства; и 5) Система образования и университеты. Как вы можете видеть из этого списка, демократы контролируют потоки информации в США, и это ключ к победе на выборах, потому что они могут легко сфабриковать любую историю и донести ее до американского народа, и большинство людей ей поверят.

Тем не менее, вероятность того, что Никки победит, составляет 10%, но это будет возможно только в том случае, если элита национальной безопасности серьезно вмешается в выборы и окажет ей полную поддержку. В конце концов, они являются высшей силой в Америке и могут повернуть любые выборы в свою пользу. Стоит вспомнить победу актера Рональда Рейгана в 1980 и 1984 годах; бывшего директора ЦРУ Джорджа Буша в 1988 году, а затем его сына-алкоголика на сфальсифицированных выборах 2000 года; а также молодого и неопытного Обамы в 2008 году; и затем, конечно, слабый и беспомощный Джо Байден в 2016 году, которому впоследствии понадобилось 40 000 солдат на улицах Вашингтона, чтобы войти в Белый дом», — напомнил Вароли.

По его словам, президентские выборы в США – это выбор четырехлетнего «императора», который на первый взгляд будет править самой могущественной глобальной империей в истории. «Но на самом деле истинная власть останется в руках могущественных корпоративных, финансовых олигархов и олигархов, занимающихся вопросами национальной безопасности. Президенты приходят и уходят, а могущественные олигархи остаются. На кону огромные богатства и власть. Невозможно допустить, чтобы это решение (выборы президента) принималось настоящим всенародным голосованием», — уверен эксперт.

Американский аналитик, эксперт в области геополитики и безопасности, главный редактор издания The Washington Outsider Ирина Цукерман говорит, что заявления Хейли лишены реальности. «И не потому, что женщина не может стать президентом в политическом контексте США, а потому что конкретные женщины, о которых идет речь, имеют очень низкие шансы оказаться в Овальном кабинете в 2024 году из-за других политических факторов.

Хейли имеет исключительно низкий уровень популярности в Республиканской партии. Хотя партия обычно основывает свое выдвижение на основных результатах, существуют и другие факторы, такие как количество сторонников, которых имеет каждый кандидат. Даже если Трампа по какой-либо причине отстранят от участия во всеобщих выборах, он вряд ли передаст свои голоса Хейли, и эти голоса автоматически не займут второе место. Более того, теоретически партия не обязана выдвигать кандидата по этим результатам; теоретически она может номинировать кого хочет. Поскольку механизм Республиканской партии укомплектован протрамповскими функционерами, скорее всего, они выдвинут кандидатуру кого-то, кто, скорее всего, будет одобрен Трампом или наиболее близок к его политическим позициям, даже если этот сценарий осуществится. Хейли не повезло, независимо от того, как закончится остальная часть процесса», — считает аналитик.

Что касается Камалы Харрис, хотя она действительно станет следующей в очереди на то, чтобы вступить в должность, если президент Байден будет переизбран, но затем станет недееспособным или умрет при исполнении служебных обязанностей, предсказания Хейли о том, что такое развитие событий является несомненным, зловещи и не обязательно основаны на какой-либо медицинской информации, говорит Цукерман. «Более того, демократы не ладят с Камалой Харрис и сделают все возможное, чтобы Байден хотя бы символически оставался на месте как можно дольше. И, конечно же, существует также вероятность того, что, если партия и Байден поверят, что есть большая вероятность, что они могут потерять президентский пост, он может уйти в отставку и его заменит совершенно другой набор акторов, хотя это маловероятно.

Я думаю, что к настоящему времени большинство американцев хорошо понимают, насколько некомпетентна Камала Харрис для занятия более высокого поста; хотя некоторые члены Демократической партии могут полагать, что она могла бы быть более контролируемой, чем Байден, в определенных вопросах политики, в целом я думаю, что они рассматривают ее как потенциальную катастрофу и постараются максимально ограничить ее роль», — заключила редактор The Washington Outsider.