Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала немецкую политическую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) и обвинила ее в сотрудничестве с Россией в целях распространения пророссийских взглядов в Европе. Об этом сообщило европейское издание Politico.

Ранее разведывательная служба Чехии выступила с утверждением, что политики из шести стран, включая Нидерланды, получали крупные суммы денег от поддерживаемого Россией сайта Voice of Europe в обмен на продвижение пророссийских взглядов среди общественности, в том числе по таким темам, как Украина и ЕС. Конкретных имен чешская разведка не назвала, передает ТАСС.

«Я не удивлена, что чешская секретная служба в настоящее время ведет расследование в отношении двух кандидатов, возглавляющих список АдГ на европейских выборах», — заявила она на собрании Христианско-демократического союза (ХДС).