Вопрос Тайваня — красная линия в двусторонних отношениях между Китаем и США. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

«Президент Байден неоднократно заявлял, что США не поддерживают «независимость Тайваня» и не намерены использовать Тайвань в качестве инструмента для получения преимуществ в конкуренции с Китаем или для его сдерживания. Китай надеется, что американская сторона будет действовать в соответствии с этими заверениями с реальным эффектом», — сказал Си Цзиньпин, его слова приводит издание Global Times.

Председатель КНР отметил, что тайваньский вопрос — основа политического фундамента взаимоотношений Китая и США, это первая и главная красная линия, которую нельзя пересекать.

Байден, согласно официальному заявлению Белого дома о телефонном разговоре, подчеркнул в ответ важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе, а также свободу и безопасность навигации в Южно-Китайском море.

Кроме Тайваня, два лидера обсудили украинский конфликт, европейскую и трансатлантическую безопасность, способы снижения напряженности на Корейском полуострове. Также Байден заявил Си Цзиньпину, что торговые методы Китая вредят американским семьям. Председатель КНР ответил, что его страна лишь следует пути социализма, с которым не согласны США, действующие в русле капитализма.

Си Цзиньпин подчеркнул, что страны должны развивать свои двусторонние отношения и сохранять их стабильными.