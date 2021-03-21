Российский фактор в армянской политике: переоценить невозможно

Россия во время войны в Нагорном Карабахе полностью выполняла свои союзнические обязательства перед Арменией, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. «Мы долгое время приписывали России такие союзнические обязательства, которые она не имела. Это важный нюанс. Россия, как государство, как позвоночник, стержень бывшего СССР, имеет обязательства перед странами бывшего Союза, как перед Арменией, так и перед Азербайджаном», — сказал Пашинян в субботу на встрече с жителями Арагацотнской области.

Он добавил, что «Россия — стратегический союзник и друг Армении, но не враг Азербайджана». «Мы должны понимать, что союзнические обязательства очерчены в конкретных рамках», — отметил Пашинян. Эти мысли очень интересны. Особенно если вспомнить, что в бытность оппозиционером Пашинян выступал за вывод российской военной базы из РА, протестовал против вхождения РА в ЕАЭС.

Впрочем, так бывает, что один и тот же политик говорит диаметрально противоположное, будучи у власти и в оппозиции. Более того, привычны и случаи, когда политики легко и просто отказываются от своих громких предвыборных обещаний и заявлений. Но, тут ситуация интересна не только кардинальной и публичной сменой взглядов политика по фамилии Пашинян.

Как известно, уже объявлена дата внеочередных парламентских выборов в Армении. Они состоятся 20 июня. И уже сейчас началась неофициальная предвыборная агитация всех политических сил, участвующих в выборах. Естественно, учитывается фактор России. И вот уже издание «Лрагир» выдало текст под названием «Россия начала прямое вмешательство в выборы в Армении».

В ней приводятся слова депутата от фракции «Процветающая Армения» Микаела Мелкумяна о том, что новая ситуация предполагает подписание нового соглашения о военно-политическом союзе между Арменией и Россией. Такое заявление он сделал в ходе обсуждения «Актуальные вопросы армяно-российского стратегического союза перед лицом угроз и вызовов современности».

По его словам, войну в Нагорном Карабахе остановила Россия, и российское присутствие в регионе должно быть полностью восстановлено. «Я считаю, что армяно-российские отношения должны быть включены в предвыборные программы многих политических сил», – подчеркнул Мелкумян. И эти слова были проанализированы изданием «Лрагир».

«»Процветающая Армения», фактически, анонсировала свою предвыборную программу – «полное восстановление российского присутствия в регионе». Что имеется в виду под этой формулировкой? Ранее партии, являющиеся агентами влияния Кремля в Армении, выступили за «подключение Армении к союзному государству России и Беларуси»». Но это еще не все.

Данное СМИ решило высказаться по поводу заявления посла РФ в РА Сергея Копыркина о том, что чувствуется явный запрос армянского общества на укрепление интеграционных связей с Россией. Кроме того, он добавил, что появляются соответствующие идеи, появляются движения, политические силы, которые эти идеи намерены реализовывать. «От этого во многом зависит перспектива социально-экономического развития наших стран и перспектива обеспечения безопасности, что очень важно, в том числе в деле сохранения культурной и духовной идентичности между нашими народами», – приводит его слова «Лрагир».

И озвучивает возмущение. «Фактически, посол утверждает, что Россия готова впредь гарантировать безопасность Армении, только если будут «укреплены интеграционные связи». Что будет в противном случае, если Армения изберет в парламент силы, которые не захотят «тесной интеграции с Россией»? Это прямое вмешательство в избирательные процессы Армении и попытки упразднения ее суверенитета путем инкорпорации»- считает данное армянское СМИ.

А сайт «Арменианрепорт» опубликовал статью под названием «Есть только вечные интересы Армении и Арцаха». И в ней содержится масса конкретно антироссийских пассажей. «Мы практически ежедневно узнаем о все новых фактах предательства России. Но ничего с этим сделать не можем. Потому, что все предыдущие власти, по сути, передали Армению в полноценное пользование России. У нас не осталось почти никаких атрибутов суверенитета и независимости. Мы критически зависимы от настроений Кремля, от желаний Путина. И это позорно», — указывает «Арменианрепорт».

И выступает с конкретной политической агитацией в пользу действующей власти, чем указывает на источники своего финансирования и «крышевания». Издание пишет, что каждый гражданин РА, определив для себя раз и навсегда сколь опасен «союз» с Россией, должен приближать его разрыв. Это уже интересно, особенно на фоне очень комплементарного заявления премьер-министра РА в адрес РФ.

«По сути, речь идет о важности общенациональной борьбы за де-оккупацию Армении. Начать которую важно с поддержки Никола Пашиняна», — призывает «Арменианрепорт». О чем все это говорит? О том, что итоги внеочередных парламентских выборов в Армении сильно зависят от России. И это понимают все — как армянская власть, так и оппозиция и СМИ.

Каждый действует , в рамках задачи по достижению цели, в силу собственного понимания того, как ее нужно достичь. В реальности же, армянское общество , в своем подавляющем большинстве, выступает за скорейший разрыв отношений с РФ в пользу интеграции в Европу. Но, возможностей для такого разрыва у РА просто нет. Вот и изворачиваются все, как могут.