Португальский нападающий Криштиану Роналду стал четвертым футболистом «Манчестер Юнайтед», забившим 100 мячей в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает Opta.

До Роналду подобным достижением отметились Уэйн Руни (183), Пол Сколуз (109) и Райан Гиггз (107).

В прошедшем матче 34-го тура чемпионата Англии 37-летний португалец отметился забитым мячом в ворота лондонского «Арсенала» (1:3).

«Красные дьяволы» после 34 туров расположились на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе подопечных Ральфа Рангника 54 очка. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 26 баллов, при том, что у команды Хосепа Гвардиолы на одну сыгранную игру меньше.