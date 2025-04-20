«Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд по количеству поражений в Английской премьер-лиги (АПЛ) в рамках одного сезона.

Об этом сообщает Sport24.

В воскресенье, 20 апреля, манкунианцы в рамках 33-го тура чемпионата Англии уступили «Вулверхэмптону». Единственный мяч на 77-й минуте забил Пабло Сарабиа. Это 15-е поражение для МЮ в нынешнем сезоне АПЛ. Ранее команда никогда не проигрывала столько матчей.

Сейчас в активе команды Рубена Аморима 38 очков после 33 туров, и клуб гарантированно завершит сезон с наименьшим количеством очков в истории выступлений в АПЛ.

Команда в настоящее время занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, прошлый антирекорд составлял 58 очков.