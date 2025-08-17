В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся центральный матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» минимально обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

Как передает İdman.biz, решающим моментом стал точный удар Риккардо Калафьори на 13-й минуте, который и определил исход поединка.

Несмотря на попытки хозяев сравнять счет, оборона «канониров» действовала надежно и сохранила минимальное преимущество до финального свистка.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 24 августа сыграет на выезде против «Фулхэма». «Арсенал» днем ранее примет на своем поле «Лидс Юнайтед». В минувшем сезоне соперники встречались трижды: в чемпионате команды обменялись победой и ничьей, а в Кубке Англии сильнее оказались «красные дьяволы», прошедшие дальше после серии пенальти.