СМИ во всем мире, в том числе в России существуют и функционируют за счет налогоплательщиков или же рекламодателей. Поэтому последние вправе ожидать, даже требовать от них, правдивую информацию или достоверные анализы. Но как российские СМИ отвечают на эти требования своих слушателей, читателей и зрителей?

К сожалению, российские СМИ остаются коллективными организаторами и пропагандистами, как выразился еще Ленин. Они в основном занимаются распространением лживой информации, спекулируя такими выдуманными понятиями, как украинский фашизм и национализм. Дело дошло до того, что на днях даже американский президент специально коснулся этого вопроса. Президент Байден сказал: «Господа, президент Зеленский является евреем по национальности, а фашисты и националисты не избирали бы еврея своим президентом».

Но даже такие тонкие замечания высоких лиц не оставляют поток лжи, направленной в Украину.

Признаться, мы, последнее поколение выходцев из советского периода, многе касательно войны узнали из российских фильмов про войну. Именно из них мы узнали, что самым тяжким преступлением во время войны является сотрудничество с оккупационными силами. Что же теперь говорят и показывают российские СМИ? Оказывается, что с приходом российских войск жизнь в украинских городах и селах оживляется, люди, т.е. украинцы, приветствуют их, чуть ли не встречают их цветами и аплодисментами! Параллельно отмечается, какими националистами являются президент Зеленский и его команда, которые на днях запретили деятельность одиннадцати политических партий. Что же можно сказать по этому поводу?

Во-первых, эти партии вовсе не являются обычными политическими партиями, они известны своими пророссийскими направленностями. Их лидеров связывают дружеские отношения с высокими российскими политическими кругами, даже с президентом Путиным. Они даже в эти тяжкие дни сотрудничают с российскими кругами, несмотря на то, что Москва начала войну против их родины, в ходе которой погибли больше двухсот детей.

Во-вторых, в России после Великой Отечественной войны карали не только людей, которые сотрудничали с немцами, даже наказывали тех, которые были в плену.

Поэтому не стоит распространять лживую информацию. На войне по-другому не бывает: тут есть враги и свои. Понятно, что русских бесит то, что их военные расчеты не оправдались, молниеносная война не получилась, по той простой причине, что украинцы оказывают героическое сопротивление оккупантам. Уже прошел месяц, как началась война. Поэтому ходы-выходы из этой ситуации ищет не только украинская сторона, но и российская.

Медленно, но все-таки идут переговоры в самых разных форматах. Требования России также смягчаются. Москва требует, чтобы Киев отказался от планов касательно НАТО, не стремился стать ядерной державой, но допускают, что Украина может интегрировать в структуры ЕС.

В целом украинцы согласны с этим. Тут следует заметить, что Кремль согласен со статусом нейтрального государства. Надо сказать, что в Вашингтоне тоже одобряют эти требования Москвы и поэтому начали выводить из Черного моря свои военные корабли.

Все это еще раз показывает, что в свое время официальный Баку сделал наиболее оптимальный выбор, став нейтральным государством. Наверное, со временем так поступят Украина и Грузия. Что же касается Молдовы, Кишинев уже заявил, что по конституции Молдова является нейтральным государством. Одним словом, со временем все течет и все меняется. По-другому и быть не может – не меняют свои позиции только мертвые…