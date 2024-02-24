Армения приостановила свое участие в ОДКБ, заявил Никол Пашинян. «Договор о коллективной безопасности, по нашему мнению, не был выполнен в отношении Армении, в особенности в 2021-2022 годах», — сказал армянский премьер в интервью France 24.

При этом, «работа Армении в Организации продолжается, многосторонние контакты Еревана в рамках ОДКБ осуществляются в рабочем режиме, Армения была и остается союзником. Об этом написал в своей статье на страницах журнала «Международная жизнь» генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

«Государства ОДКБ, в свою очередь, сохраняют нацеленность на развитие союзнических отношений с Республикой Армения», – подчеркивает Тасмагамбетов.

Это заявление прямо противоречит тому, что озвучивают уже больше года первые лица Армении. Они не раз подвергали ОДКБ резкой критике, и выражали готовность уйти из этого объединения, если тот не станет поддерживать Армению в ее претензиях к Азербайджану.

Так собирается Армения покидать свой военный блок или не может по каким-то причинам решиться на это? Прокомментировать эту ситуацию взялись по просьбе # известные зарубежные обозреватели.

Как отметил глава департамента безопасности Центра политических исследований «Доктрина» (Киев) Глеб Парфёнов, на самом деле Армения находится в положении, когда вынуждена работать на два лагеря.

«С одной стороны они действительно видят, как Россия к ним относится, но и с другой не уверены в том, что их могут защитить страны Запада. Поэтому они бегают от одного угла к другому. Притом, что выход из ситуации простой — стоит просто наладить нормальные отношения со своими соседями и развивать сотрудничество с ними. А не искать поводов для реваншизма и тех, кто может заступиться за тебя, при этом на деле не заступаясь», — уверен украинский эксперт.

Доктор военных и политических наук, профессор Вахтанг Маисая (Тбилиси) полагает, что, скорее всего, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе, Армения из ОДКБ не уйдет.

«Потому что этот блок для нее является все-таки (пусть плохой или худой в ее понимании) гарантией военной безопасности. Россия так охватила Армению в военном, экономическом и политическом контексте, что в любой момент Москва может даже изменить политический строй в этой стране, не говоря уже о смене ее политического руководства. Мы видим, что Кремль сейчас пытается сменить политическое руководство в Украине, и ради этой цели действует по всем направлениям, и понятно, что подобные мероприятия в отношении Еревана не составят для него никакого труда», — говорит профессор.

С другой стороны, Армения пока не постаралась достичь договоренностей о взаимной безопасности с Турцией, и с Азербайджаном еще не подписан мирный договор, отметил он. «Так что, в этом контексте у этой страны сохраняется прежний статус в области военной безопасности, и Ереван вынужден оставаться в ОДКБ. «Горький флирт», который сейчас ведется между Арменией и ОДКБ в лице Российской Федерации, думаю, продолжится до тех пор, пока Ереван не получит для себя прямых гарантий военной безопасности от Турции, Азербайджана и от международного сообщества», — приходит к выводу Маисая.