Иностранным государствам придется сообща потратить на восстановление разрушенного израильскими ракетами сектора Газа около 40 млрд долларов. Об этом заявил директор бюро по арабским странам в ООН Абдулла ад-Дардари газете Le Figaro.

«Первоначальная оценка Программы развития ООН показывает, что на восстановление Газы потребуется более 30 миллиардов долларов, эта сумму может достичь 40», — сообщил представитель ООН.

Абдулла ад-Дардари сообщил, что разрушения в регионе «огромны и беспрецедентны». Он сказал, что разрушений такого масштаба не было со времен Второй мировой войны.