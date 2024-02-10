Теперь уже ни у кого не вызывает сомнения, основу российско-украинскому конфликту заложили стремления украинского народа к Свободе и Независимости, его непоколебимая воля к построению правового государства и присоединению к братству цивилизованных народов Европы, избравших путь демократии.

Что, естественно, по законам политологии, не могло устраивать авторитарный кремлевский режим. Потому как избрание демократического пути родственным, да еще живущим по соседству, народом представляло угрозу для самого существования многонационального и федеративного государства российского, подданные которого могли бы углядеть для себя образец для подражания.

Особое раздражение режима с имперским сознанием вызывал тот факт, что из-под надзора мог выйти народ с генетическим родством, на протяжении веков удерживаемый в сфере своего влияния. Скажем, европейский путь развития, избранный другим соседним — финским народом, подобной реакции российской власти не вызывал.

Какие только пути увещевания вышедшего из-под контроля украинского народа не использовала российская власть – использовались и экономические рычаги поощрения, а иногда и давления, и политические средства, и внедрение в политические институции, и проксиметоды, включая использование подконтрольных СМИ, и прямые угрозы.

Реакция российского политического истеблишмента подтвердила теорию гарвардского исследователя Акоса Лады о том, что генетическая близость народов обуславливает нетерпимость, вплоть до вражды, в тот момент, когда «родственная душа» объявляет, что теперь будет жить по-другому. Подобно тому, как на бытовом уровне один сосед завидует другому, «выбившемуся в люди».

В этой ситуации, согласно Ладе, авторитарный лидер использует силу: начинает войну, чтобы в идущем к демократии народе его подданные видели не образец для подражания, а врага. И в нашем случае, российский режим взрастил в умах своих подданных образ врага в украинском народе – «тот, кто не с нами – против нас». Тем самым российская власть подвела под вооруженную широкомасштабную агрессию против Украины фактор «вражеского народа» под боком, который следует истребить.

Что уже, после двух лет преступной войны, не вызывает сомнений. Своими помыслами за этот период поделились и само руководство России, и его пропагандисты, сами россияне, а на украинской земле это продемонстрировала российская армия, по-варварски уничтожающая все живое на своем пути – начиная от мирных жителей, включая женщин, детей и стариков, и кончая гражданской инфраструктурой и населенными пунктами. Рашизм прошелся по части Украины, оставив за собой, как фашизм, один большой Сталинград.

Путинский режим сознательно выбрал геноцидный и преступный, дополнительный метод реализации своей цели, а именно – террор и уничтожение гражданского населения и объектов инфраструктуры Украины.

Крах военных планов режима Путина в 2022 и 2023 годах, значительные военные потери оккупантов в Украине, а также необходимость определенного времени для восстановления и накопления военных сил для повторного масштабного нападения, привел к переходу Кремля, кроме боевых действий на линии фронта, также, к чисто террористическим методам агрессии против гражданского населения и объектов инфраструктуры Украины.

Не достигшая своих задач в Украине путем устрашения украинского народа российская власть, с целью принуждения к миру на своих условиях, придумала свой, террористический, «новый метод войны», который реализуется путем интенсивных воздушных и артиллерийских обстрелов гражданского населения и объектов инфраструктуры Украины с использованием ракетного вооружения, в т. ч. с привлечением стратегической авиации и ВМФ, массированных атак БПЛА, планирующих бомб повышенной мощности, а также всего спектра оперативно-тактического и другого вооружения в пределах досягаемости городов и поселков Украины.

РФ, одна из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, органа, на который возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности, в 21-м веке в самом центре Европы ведет самую агрессивную, кровопролитную, широкомасштабную, братоубийственную войну, которая может воспламенить всю Европу и даже весь мир. Причем с нарушением всех правил ведения войны, существующих испокон веков.

О правилах ведения войны упоминается в Библии, Коране и средневековых европейских рыцарских кодексах – число таких правил, направленных на защиту гражданских лиц в условиях конфликта, постоянно растет. Эти законы представляют собой самые минимальные правила для сохранения человечности в самых сложных ситуациях, известных человечеству.

Действующие сегодня законы основаны на Женевских конвенциях, определяющих правила ведения войны и включающих защиту гражданских лиц, медиков и гуманитарных работников, раненых солдат и пленных, запрещающих пытки и унизительное обращение с заключенными, все формы сексуального насилия, а также ограничивающих выбор видов вооружения и тактики.

Россия на протяжении двух лет нарушает абсолютно все эти правила. Тому в век интернета масса доказательств, все они тщательно документируются для будущего военного трибунала.

Харьков и населенные пункты в Херсонской, Харьковской, Сумской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях продолжают подвергаться непрерывному неизбирательному смертельному обстрелу, в результате которого ежедневно гибнут граждане Украины и разрушается инфраструктура. С конца 2023 года режим Путина избрал преступную “методику” масштабирования воздушного террора и на другие регионы и города Украины путем массированного применения крылатых и других ракет, в т. ч. и предназначенных ранее для “мировых войн” баллистических ракет “Искандер” и “Кинжал”. Трагические для народа Украины последствия их применения уже проявились в городах Киев, Львов, Хмельницкий, Кривой Рог, Житомир, Николаев, Одесса, и в других городах практически по всей территории страны, даже вблизи западных границ Украины со странами НАТО.

Фактически, против граждан Украины, в т. ч. женщин и детей, а также жизненно важной инфраструктуры общества, при бездействии ООН и других международных организаций, ежедневно совершаются тяжкие военные преступления по приказам верхушки режима Путина, который, похоже, уверен в своей безнаказанности и нагло игнорирует как человеческую мораль, так и нормы международного права.

Что становится примером для других «плохих» мальчиков, предпочитающих действующим конвенциям «правила подворотни». Вот и руководство ХАМАС действовало по образу и подобию российской власти во время нападения на мирных израильтян 7 октября прошлого года.

Дурной пример заразителен, а безнаказанность, как известно, порождает вседозволенность и беззаконие. Двойственного отношения к международному терроризму быть не может. Никому не должно быть дозволено убивать и уничтожать другое государство только потому, что его жители захотели жить как цивилизованные люди – свободные, равные, с правом выбора, с санузлом и джакузи, стиралкой и прочими средствами бытовых удобств в доме. Ну и с хорошими дорогами, без дураков…