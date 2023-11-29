Не думаю, что в российском политическом руководстве кто-то читал Макиавелли, но то, что «на войне все средства хороши», там усвоили действительно хорошо. Начиная от ИПСО, кибератак и всех других форм гибридной войны и завершая покушениями даже на семьи официальных лиц противника. Кремль не гнушается в своей слепой вере на безнаказанность ничем. Их не страшит ни суд земной, ни божий.

Само начало военной агрессии против другого государства уже квалифицируется как преступление. А если война еще и ведется без соблюдения правил войны, прописанных в Женевских конвенциях и запрещающих убивать гражданское население, пытать пленных, применять смертоносное оружие в незащищенных населенных пунктах, то она преступна многократно. Россия в преступной войне против Украины не просто нарушает все принятые мировым сообществом конвенции, к которым присоединилась и сама, но ее солдаты бомбят и разрушают гражданскую инфраструктуру, совершать массовые убийства с особым цинизмом и чрезмерной жестокостью, намеренно нападая на мирных граждан, насилуя и убивая женщин и детей.

С точки зрения международного права ответственность за исполнение незаконных приказов несут и военнослужащие, исполняющие преступные приказы, нарушающие законы и обычаи войны, приказы об убийстве, истязаниях и уводе в рабство, приказы о совершении преступлений против человечности и актов геноцида (истребление полностью или частично какой-либо группы людей по национальным, расовым, религиозным или этническим признакам). Ответственность – моральную — несет и российское общество, отказывающееся осмысливать происходящие преступления, придерживающиеся принципа невмешательства, более того – поддерживающие власть в ее массовом насилии над ни в чем не повинными людьми, включая и своих граждан, отправляемых насильно убивать и умирать.

Конечно-же, захватившая власть в России ФСБ-шная хунта прекрасно осознает, что против объединившегося против нее мирового сообщества цивилизованных государств ей не устоять, но для Кремля, при ее нынешнем руководстве, проигрыш в этой войне означает путь в один, известный, конец. Шансов на победу над консолидированным вокруг Украины Западом у Кремля нет, но и проигрыш смерти подобен. Поэтому и изыскивают там с целью принуждения Украины к миру на своих условиях наряду с активными изнурительными для обеих сторон военными действиями все новые и новые методы гибридной войны – психологическое воздействие на сознание украинцев и создание обстановки неопределенности относительно исхода войны, меры экономического воздействия, уничтожение инфраструктуры и коммуникаций, информационная войну, активацию сил влияния как внутри Украины, так и в странах-союзниках, поиск геополитических союзников для расширения фронта военных действий (напр. Ближний Восток) и разжигания мировой войны, попытки влияния на политические процессы в западных странах для прихода там к власти лояльных себе партий и лидеров, а на президентских выборах в 2024 году в США Дональда Трампа, переворота в самой Украине посредством «Майдана» недовольных войной, попытки рассорить руководство Украины, в частности Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского с главкомом Валерием Залужным.

Не чураются россияне и старым опробованным методом революционеров и чекистов – убийством политических противников. Как известно, на жизнь президента Украины Владимира Зеленского покушались с начала войны более десятка раз, стольких покушений избежал и руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, супругу которого, а заодно и нескольких высокопоставленных работников Главного управления разведки отравили на днях тяжелыми металлами, в частности мышьяком. Это уже не только война без правил, но и верх цинизма и безнравственности, нарушение неписанных правил и табу на воздействие на семьи.

Понятно, что это способ психологического воздействия на руководство Украины. Но ведь это палка о двух концах и может вернуться бумерангом, чаша терпения в какой-то момент может и переполниться. Не могли в России все забыть закон воздаяния из Библии — «перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на [теле] человека, так и ему должно сделать». Украина точно будет помнить все сотворенное россиянами на их земле. И суд человеческий, как и кара божья, неминуемо коснется всех рук, обагренных кровью невинных. Война на территории Украины обязательно обернется бумерангом для России.