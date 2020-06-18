Равнодушие способствует распространению коронавируса?

18 июня 2020 года на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров было объявлено о продлении особого режима карантина в Азербайджане до первого августа.

В тот же день главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев призвал общественность страны не быть равнодушными к случаям, когда граждане не носят медицинские маски.

«В настоящее время ситуация в больницах, где лечатся больные коронавирусом, напряженная.

Несмотря на многочисленные предупреждения, люди все еще несерьезно относятся к ношению масок», — заявил главный инфекционист страны Джалал Исаев.

Как отметил Исаев, для лечения больных коронавирусом уже заработали больницы модульного типа, для этой цели выделяются и другие больницы, в соответствующих лечебных учреждениях растет число отделений, которые предусмотрены для лечения инфицированных коронавирусом. «Несмотря на это, растет число как тяжело больных, так и летальных исходов. Это показывает, что ситуация достаточно серьезная. Обратившись к населению, призываю их не демонстрировать равнодушие, когда они видят вокруг людей без масок. Ведь те, кто не носят маски, ставят под угрозу здоровье и жизнь окружающих. Такие люди не осознают всю серьезность ситуации. Возможно, наши предупреждения вразумят этих людей, по крайней мере, порицание окружающими пробудит в них чувство ответственности», — сказал главный инфекционист страны Джалал Исаев.

А за день до этого Джалал Исаев предложил предоставить жителям столицы возможность выехать в регионы.

«Я считаю, если часть населения уедет в район на месяц, поредеет толпа в метро и автобусах. В определенном смысле это снизит эпидемиологические показатели. Концентрация жителей в Баку снизится, а значит, и уменьшится риск инфицирования. Но перед отправкой в регионы, жители должны быть тестированы», — заявил главный инфекционист.

Главный инфекционист страны призывает население не демонстрировать равнодушие, когда они видят вокруг людей без масок.

Но Джалал Исаев забыл уточнить, как быть тем, кто не в состоянии ежедневно тратиться на покупку медицинских масок. При самых несложных подсчетах получается, что, если медицинскую маску нужно менять каждые два часа, т.е. 4 раза в день, а стоит она 30 гяпиков, то это обойдется в 1 манат 20 гяпиков на одного человека. И это при минимальной зарплате в 250 манатов?

«Ношение медицинских масок является обязательным. И эти маски нужно менять раз в два часа. Я ничего не могу сказать относительно стоимости масок. Конечно, было бы прекрасно, если бы они были бесплатными. Но, наверное, сейчас это просто не возможно», — сказал Джалал Исаев #.

А на вопрос, почему не было принято предложение о предоставлении жителям столицы возможности отправиться в регионы, главный инфекционист страны сказал, что он действительно предлагал разгрузить Баку и дать возможность горожанам отправиться в регионы. «Вероятно, причиной непринятия моего предложения было желание предотвратить дальнейшее распространение коронавируса в регионах», — сказал врач #.