Джалал Исаев: «Не носящие маски ставят под угрозу здоровье и жизнь окружающих»

Общество не должно оставаться равнодушным к случаям неношения рядом граждан медицинских масок.

Об этом в четверг сказал Trend главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

По его словам, в настоящее время ситуация в больницах, где лечатся больные коронавирусом, напряженная.

Исаев отметил, что несмотря на многочисленные предупреждения, люди все еще несерьезно относятся к ношению масок.

«Для лечения больных коронавирусом уже заработали больницы модульного типа, для этой цели выделяются и другие больницы, в соответствующих лечебных учреждениях растет число отделений, которые предусмотрены для лечения инфицированных коронавирусом. Несмотря на это, растет число как тяжело больных, так и летальных исходов. Это показывает, что ситуация достаточно серьезная. Обратившись к населению, призываю их не демонстрировать равнодушие, когда они видят вокруг людей без масок. Ведь не носящие маски ставят под угрозу здоровье и жизнь окружающих. Такие люди не осознают всю серьезность ситуации. Возможно, наши предупреждения вразумят этих людей, по крайней мере порицание окружающими пробудят в них чувство ответственности», — сказал Джалал Исаев.